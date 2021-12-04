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В Польше задержали российское судно с пьяным экипажем

  3   0 04.12.2021, 23:03 | Новости, Мир
В Польше задержали российское судно с пьяным экипажем

Капитан корабля имел в крови 2 промилле алкоголя, а два офицера - по 1,5. Судно едва не протаранило местный пляж.

В Балтийском море польские пограничники задержали российское судно, которое едва не протаранило пляж. Сухогруз отклонился от курса и, не отвечая на радиозапросы польской береговой службы, направился в сторону пляжа. Об этом в субботу 4 декабря, сообщает Польское радио.

"Пограничники высадились на борту российского судна и обнаружили, что капитан корабля имел в крови 2 промилле алкоголя, а два офицера - по 1,5", - говорится в сообщении.

Сейчас российский сухогруз стоит на рейде, и работники польской пограничной службы занимаются его оформлением.

Отмечается, что данное судно, имеющее 120 метров в длину и более 7 метров осадки, перевозило стальные конструкции из Клайпеды в гданьский Северный порт.

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