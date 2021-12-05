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Шпионы впервые увидели Mercedes E-Class нового поколения

  7   0 05.12.2021, 00:08 | Новости, Авто
Шпионы впервые увидели Mercedes E-Class нового поколения

В Европе фотошпионы впервые заметили во время дорожных тестов Mercedes E-Class нового поколения. Это уже шестое поколение популярного немецкого седана.

Новый Mercedes E-Class в продаже появится в 2023 или 2024 году, поэтому можно считать, что немецкий автогигант начал тестировать только его прототип.

Дизайн передней части E-Class нового поколения выглядит знакомо, то есть вряд ли будут революционные изменения в дизайне. Камуфляж не мешает рассмотреть, что передний бампер будет красивым.

Заднюю часть из-за камуфляжа рассмотреть трудней. Сквозь камуфляж заметна только часть задних фонарей. Судя по всему, задний бампер будет новой формы.

У Mercedes E-Class нового поколения будет новый интерьер, в соответствии с современным дизайном Mercedes. В салоне будут большие дисплеи и разнообразные передовые технологии.

Какие изменения произойдут в линейке двигателей - еще не известно. Но в том, что они будут, нет никаких сомнений. Покупателям должны предложить и гибридные версии.

Напомним, что полностью электрический Mercedes EQE дебютировал в начале 2021 года, расширив линейку электромобилей Mercedes.

autonews.ua

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