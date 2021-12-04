В ночных клубах Берлина запретили танцевать

С 8 декабря по 2 января танцевать разрешено на открытом воздухе, но только владельцам COVID-сертификатов.

В рамках нового пакета ограничительных мер на фоне борьбы с коронавирусом руководство немецкой столицы Берлина решило не закрывать пока дискотеки и ночные клубы, но запретило там танцевать.

"В целом танцевальные развлекательные мероприятия запрещены, но сами заведения не закрываются. Это значит, что клубы и дискотеки могут продолжать работу, они, как правило, предоставляют услуги гастрономии, но танцевать нельзя", - объяснил решение столичных властей глава канцелярии Берлина Кристиан Гэблер.

Соответствующий запрет будет действовать пока с 8 декабря по 2 января следующего года. В этот период танцевать разрешено на открытом воздухе, но только владельцам COVID-сертификатов.

vesti.ua