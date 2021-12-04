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В Мали боевики обстреляли автобус, погибли более трех десятков человек

  7   0 04.12.2021, 15:02 | Новости, Мир
В Мали боевики обстреляли автобус, погибли более трех десятков человек

Поселки расположены в центре региона Мопти, где орудуют повстанцы, связанные с Аль-Каидой и Исламским государством.

В Мали боевики обстреляли автобус, который перевозил людей на местный рынок. Убит 31 человек. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что автобус подвергся нападению, когда ехал по маршруту от села Сонго до рынка в Бандиагара, находящегося в 10 километрах.

По словам мэра соседнего города Банкасс Мулая Гуиндо, вооруженные люди "стреляли в машину, резали шины и стреляли в людей".

Он и другой местный чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявили, что по крайней мере 31 человек был убит, а многие были ранены или пропали без вести.

Поселки расположены в центре региона Мопти, где орудуют повстанцы, связанные с Аль-Каидой и Исламским государством.

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