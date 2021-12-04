Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:37

"Тоттенхэм" намерен переманить нападающего "Барселоны"

16:01

Российский МИД ответил на раскрытие западными СМИ планов вторжения в Украину

15:38

Вторжение России вызовет до 5 млн украинских беженцев в Европу, - Резников

15:02

В Мали боевики обстреляли автобус, погибли более трех десятков человек

14:30

Вторжение в Украину в три этапа: Bild показал сценарии, которые "на столе у Путина"

14:03

Суарес сообщил, почему Месси не может адаптироваться в "ПСЖ"

13:31

На Одессчине мужчина зарезал односельчанина и спрятал тело в диван

13:04

Есть только два инструмента в случае агрессии РФ против Украины, - Посол Чехии в НАТО Ландовский

12:32

Беларусь рискует потерять государственность в случае продления санкций, - Макей

12:05

За день в Украине вакцинировали более 200 тысяч человек

11:33

Россия может готовить наступление на Украину с участием 175 тысяч военных, - WP

11:06

"Ньюкасл" нацелился на трансфер звезды "Реала"

10:34

В Турцию прибыло судно с мертвым украинским моряком

10:07

Турция продаст Украине еще более 20 "Байрактаров", - Bloomberg

09:35

В Украине свыше 13 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Вторжение России вызовет до 5 млн украинских беженцев в Европу, - Резников

  4   0 04.12.2021, 15:38 | Новости, Общество
Вторжение России вызовет до 5 млн украинских беженцев в Европу, - Резников

Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Но российское вторжение можно остановить благодаря сильной позиции и готовности противостоять агрессии.

Об этом министр обороны Алексей Резников написал в статье Atlantic Council "Будущее Европы будет решаться в Украине".

"Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество", - отметил он.

Кроме того, сообщил Резников, ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. "Большая война серьезно подорвет и, возможно, полностью прекратит импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента", - добавил министр.

Кроме того, отметил Резников, нападение России также означало бы окончательный конец основанному на правилах международному порядку, "открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая поставила бы под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы".

По его словам, единственный реальный способ справиться с Кремлем - продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии.

"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет иметь чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий", - добавил он.

Лента статей

Россия создала кризис на границе с Украиной как предупреждение НАТО – The Times

Россия создала кризис на границе с Украиной как предупреждение НАТО – The Times

Путин в поисках повода для вторжения в Украину – Bloomberg

Путин в поисках повода для вторжения в Украину – Bloomberg

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (85)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]