Вторжение в Украину в три этапа: Bild показал сценарии, которые "на столе у Путина"

В течение нескольких дней Кремль угрожает вторжением в Украину. Согласно данным западных разведок, нападение планируется в три этапа в начале 2022 года с целью захвата до двух третей территории Украины, включая Киев.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Согласно данным BILD, "план-максимум" России в отношении войны против Украины известен с середины октября. ЦРУ перехватило российские военные сообщения, сначала проинформировав об этом собственное правительство, которое сообщило НАТО в ноябре.

Первым об этом сообщило издание The Washington Post. По данным газеты, Путин планирует вторжение 175 тысяч солдат.

Издание BILD узнало подробности о российских планах, которые, по словам высокопоставленного офицера, "лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы". Однако переброска войск с апреля показала, что Кремль, похоже, склоняется к реализации планов нападения.

Подробности о возможном вторжении России в Украину и карта BILD основаны на оценках нескольких людей из НАТО и служб безопасности, которые смогли ознакомиться с некоторыми из возможных планов нападения России.

Возможное вторжение в январе или феврале 2022 года

Согласно высокопоставленному источнику безопасности, если Путин прикажет, российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма через сепаратистские территории на востоке и с севера". Это оценка как НАТО, так и украинской военной разведки. Таким образом, атака может произойти "в конце января - начале февраля" - если Украина и НАТО не ответят на требования Путина.

Другие инсайдеры НАТО рассматривают атаку в три этапа, каждая фаза также может быть последней в операции, если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации.

Фаза 1: Юг

На первом этапе будет захвачен юг Украины, "чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря и, следовательно, от снабжения", - сказал BILD офицер службы безопасности.

Россия планирует использовать десантные корабли, которые были переброшены из Балтийского моря в регион весной, "для перевозки танков и войск из Крыма в окрестности Одессы", - сказал высокопоставленный офицер западной разведки.

Еще один высокопоставленный военный был еще конкретнее. По его словам, российские планы предусматривают проведение десантной операции "восточнее Одессы, между городами Фонтанка и Коблево". Российские войска "продвинутся к северо-востоку от города, затем повернут налево и продвинутся в Приднестровье". Это нападение окружило бы Одессу.

В то же время в Херсонской области вдоль реки Днепр будут проводиться "воздушно-десантные операции спецназа", которые заблокируют мосты через самую важную реку страны и, таким образом, прекратят снабжение. "Из Крыма изначально будет только артиллерийский огонь по сильным украинским позициям. Тогда украинские войска будут связаны здесь и не смогут отбить мосты за ними".

Точно так же российские танковые части, опять же при поддержке военно-морского флота и авиации, будут продвигаться на запад с оккупированного Донбасса на востоке Украины, затем разделятся и продвинутся, с одной стороны, в Запорожье (самый важный военный центр на юге Украины) и далее с другой стороны будут продвигаться в сторону Крыма.

Если это удастся, весь юг Украины окажется под контролем России, и Путин построит коридор из России до границы НАТО с Румынией.

Фаза 2: Северо-восток

Параллельно с первой фазой войны авиация Путина и баллистические ракеты ослабят военный потенциал Украины по всей стране.

Если Кремль сочтет, что условия для этого выполнены, российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться к крупным городам Днепр и Полтава.

"Прежде всего, они будут окружать или окружать города и отключать электричество, газ и поставки продовольствия. Через несколько недель русские могут прославить себя как спасителей мирных жителей, вторгнуться в капитулирующие города и спасти украинское население от голода или смерти ", - поясняет один из офицеров.

Фаза 3: Киев

На третьем этапе кремлевская армия будет наступать на Киев с севера. "Конечно, это можете произойти и в начале войны, если того потребуют обстоятельства", - сказал BILD источник.

Стратеги НАТО не уверены, будет ли режим Лукашенко участвовать в боевых действиях из Беларуси. Хотя диктатор недавно заявил об этом, это еще не решено.

Если Беларусь будет готова стать в качестве отправной точки для российских или даже белорусских атак, это будет план России по окружению и осаде Киева с северо-востока и северо-запада с помощью клещей.

Впоследствии российские войска продвинутся "примерно до линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины. Тогда можно было бы ждать капитуляции Киева, а значит, и Украины под давлением Запада".

В результате такого сценария, о котором у Кремля, по-видимому, есть планы, которые теперь известны западным спецслужбам, Россия займет около двух третей нынешней территории Украины. Другой инсайдер сказал: "Если Россия вторгнется, санкции все равно будут. Тогда уже нет смысла останавливаться на полпути ".

Отступление украинских войск

А пока военные негативно относятся к оценке обороноспособности Украины. "Украинцы будут сражаться, но они не смогут противостоять большому наступлению русских", - сказал BILD высокопоставленный чиновник. "Если они не будут полностью уничтожены", киевские вооруженные силы отойдут на запад страны.

Другой сотрудник BILD: "Американских противотанковых ракет "Джавелин" далеко не хватит для всех российских танков, а турецкие беспилотники "Байрактар"- легкая добыча для российских боевых самолетов".

Для защиты Украине незамедлительно потребуются современные западные зенитные ракеты типа "Патриот" и противокорабельные ракеты типа "Гарпун".

Офицер западной службы безопасности сказал: "Союзники в настоящее время переосмысливают поставки оружия в Украину. Но это решение не может исходить от НАТО, а только от его суверенных членов".