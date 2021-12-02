Макрон обозвал Джонсона "клоуном" – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон обозвал британского премьера Бориса Джонсона "клоуном", который руководит "цирком", на фоне рыболовецкого скандала.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на французскую газету Le Canard Enchaine, пишет УНИАН.

Макрон вспомнил недобрым словом Джонсона во время посещения Хорватии в прошлую среду - через несколько часов после того, как 27 нелегалов утонули в Ла-Манше.

Как сообщает местное издание, Макрон сказал: "У нас происходят серьезные дискуссии, но он (Джонсон - УНИАН) поражает меня своей неэлегантностью. Это всегда один и тот же цирк". Позже он добавил: "Жаль видеть такую большую страну, с которой мы могли бы так много сделать, во главе с клоуном".

Отношения между Лондоном и Парижем были практически заморожены в последние несколько месяцев из-за определения права на вылов рыбы после Brexit и переходом Ла-Манша, пишет The Mirror.

Ситуацию усугубило письмо Джонсона к Макрону с требованием немедленно принять меры по незаконному пересечению переходов через Ла-Манш.