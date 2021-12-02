Названо п'ять слів, які найчастіше вживав Зеленський під час послання до Ради

Під час свого послання до Верховної Ради президент Володимир Зеленський найчастіше вживав слова "ми", "Україна" та "вперше". Також у своєму спічі глава держави часто говорив про Крим, незалежність і "Велике будівництво".

Варто зазначити, займенник "я" президент вжив 21 раз, що менше, ніж минулого року. Контент-аналіз звернення Зеленського провів аналітичний портал "Слово та Діло".

Найвживаніше слово в спичі - "ми" президент використав 75 разів, слово "Україна" прозвучало з вуст гаранта 47 разів, а замикає трійку "лідерів" серед найбільш вживаних у зверненні до парламенту слово "вперше" - його Зеленський промовив 41 раз.

Також часто глава держави говорив займенники "наш/нас/нам", а слово "Україна" заміняв на "держава", "українці", "державний", "незалежний".

Варто зазначити, що менше, ніж минулого року Зеленський говорив про тимчасово окуповані території України. При цьому Крим згадував у два рази частіше, ніж Донбас. У цьому контексті глава держави говорив про війну, армію та безпеку. Проте слова "кордон" і "реінтеграція" жодного разу не промовив.

Звісно звернення Зеленського не обійшлося без згадки "Великого будівництва". У цьому ракурсі президент майже 10 разів сказав слово "дороги", по 7 разів слова "мости" та "будівництво" і тричі згадав про аеропорти.

У той же час про актуальну тему сьогодення - COVID-19 Зеленський говорив не так часто. У відведеній для коронавірусу частині промови президент 6 разів згадав "медиків" і двічі сказав "пандемія", "вакцинація" та "СОVID-19".

Обозреватель