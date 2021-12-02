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Названо п'ять слів, які найчастіше вживав Зеленський під час послання до Ради

  11   0 02.12.2021, 16:02 | Новости, Политика
Названо п'ять слів, які найчастіше вживав Зеленський під час послання до Ради

Під час свого послання до Верховної Ради президент Володимир Зеленський найчастіше вживав слова "ми", "Україна" та "вперше". Також у своєму спічі глава держави часто говорив про Крим, незалежність і "Велике будівництво".

Варто зазначити, займенник "я" президент вжив 21 раз, що менше, ніж минулого року. Контент-аналіз звернення Зеленського провів аналітичний портал "Слово та Діло".

Найвживаніше слово в спичі - "ми" президент використав 75 разів, слово "Україна" прозвучало з вуст гаранта 47 разів, а замикає трійку "лідерів" серед найбільш вживаних у зверненні до парламенту слово "вперше" - його Зеленський промовив 41 раз.

Також часто глава держави говорив займенники "наш/нас/нам", а слово "Україна" заміняв на "держава", "українці", "державний", "незалежний".

Варто зазначити, що менше, ніж минулого року Зеленський говорив про тимчасово окуповані території України. При цьому Крим згадував у два рази частіше, ніж Донбас. У цьому контексті глава держави говорив про війну, армію та безпеку. Проте слова "кордон" і "реінтеграція" жодного разу не промовив.

Звісно звернення Зеленського не обійшлося без згадки "Великого будівництва". У цьому ракурсі президент майже 10 разів сказав слово "дороги", по 7 разів слова "мости" та "будівництво" і тричі згадав про аеропорти.

У той же час про актуальну тему сьогодення - COVID-19 Зеленський говорив не так часто. У відведеній для коронавірусу частині промови президент 6 разів згадав "медиків" і двічі сказав "пандемія", "вакцинація" та "СОVID-19".

Обозреватель

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