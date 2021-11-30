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Тайна раскрыта: стало известно, кто обидел Меган Маркл и принца Гарри, и почему они уехали в США

  7   0 30.11.2021, 19:01 | Новости, Мир
Тайна раскрыта: стало известно, кто обидел Меган Маркл и принца Гарри, и почему они уехали в США

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл с декабря 2019 года проживают в США, отказавшись от обязанностей старших членов королевской семьи. Стали известны истинные причины такого решения герцога и герцогини Сассекских.

Настоящий мотив переехать на другой континент раскрыт в книге "Братья и жены: секреты частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган", которая вышла сегодня, 30 ноября. Ее автор Кристофер Андерсон пишет, что супругов возмутил выбор фотографий на столе Елизаветы ІІ во время ее выхода в эфир на ТВ. Об этом сообщает издание Daily Mirror, информирует UAINFO.org.

Писатель процитировал одну из сотрудниц дворца, которая предпочла остаться инкогнито. По ее утверждению, снимки подбирала именно она. На столе королевы стояли рамки с фото покойного короля Георга VI и принцами Чарльзом, Уильямом и Филиппом. Изначально рядом с ними был и кадр Гарри с семьей, однако Елизавета II попросила его убрать перед своим телевизионным рождественским поздравлением.

Поздравление Елизаветы II c Рождеством в 2019 году

Возможно, причиной такого оскорбительного жеста было недовольство королевы желанием внука встречать Рождество с матерью Меган Маркл, а не дома.

Таблоид упомянул, что этот инцидент был описан в книге "Обретая свободу" Омида Скоби и Кэролин Дюран: "Гарри чувствовал, что его и Меган оттесняют на второй план, и они больше не являются фундаментальной частью будущего британской монархии".

Высказался на этот счет и эксперт по британской королевской семье Рассел Майерс. Ранее он комментировал, что "отсутствие фотографии во время рождественской речи королевы определенно повлияло на Гарри и Меган". Такое пренебрежение со стороны королевы очевидно могло стать решающим фактором в принятии решения переехать в США.

Обозреватель

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