В Британии 60 человек застряли в пабе на два дня из-за непогоды

В британском графстве Йоркшир сотрудники и посетители паба Tan Hill Inn, а также музыкальная группа Noasis, дающая в нем концерт, провели в заведении больше двух суток из-за крупного снегопада, накрывшего регион. Об этом сообщает The New York Times, пишет Корреспондент.

По данным издания, вечером в пятницу бар, который находится на открытой местности, заполонили любители творчества Noasis. В это время в регионе разыгрался шторм, который вызвал обильные осадки.

Снегом замело вход в заведение, а также автомобили на парковке. Кроме того, после завершения концерта выяснилось, что ехать домой находившимся в Tan Hill Inn людям небезопасно, поскольку дороги тоже замело.

В связи с этим семь сотрудников паба, четыре музыканта и 50 посетителей вынуждены были остаться на ночь. Однако из-за погодных условий уехать они не смогли аж до утра понедельника. Только десятерых людей эвакуировали спасатели - родителей, у которых дома остались маленькие дети, и человека, нуждающегося в медпомощи.

По словам администратора паба Николы Таунсенд, все это время "заложники" снегопада играли в игры, смотрели фильмы, пели караоке и пили пиво, "но в меру". Спали в номерах - на диванах и на полу. Ситуация была дружелюбной, отметила она.