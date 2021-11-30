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США не вступят в войну за Украину – Rzeczpospolita

  6   0 30.11.2021, 18:04 | Новости, Политика
США не вступят в войну за Украину – Rzeczpospolita

Президент РФ Владимир Путин все отчаяннее пытается подчинить себе Украину. И Америка вряд ли будет принимать непосредственное участие в защите Украины от полномасштабного вторжения, считает Ежи Белецкий в статье для польской газеты Rzeczpospolita, сообщает ZN.UA.

Отметим, что НАТО готово "оказывать нашему партнеру Украине политическую и практическую поддержку". Но не будет воевать за Украину.

Автор подчеркивает, что повторения 2014 года не будет: США не будут застигнуты врасплох нападением России, кульминацией которого стала аннексия Крыма и оккупация Донбасса. 

"Мы знаем планы Кремля: под предлогом якобы имевших место провокаций со стороны Украины реализовать давно запланированный сценарий", - подчеркивает госсекретарь США Энтони Блинкен. 

Во вторник он примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге.

"Все варианты на столе. НАТО решит, какие шаги она предпримет", - заявила заместитель Блинкена Карен Донфрид. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг предупредил Москву об "издержках и последствиях" вторжения в Украину.

Российский блицкриг?

Уже несколько дней разведка США предоставляет европейским союзникам данные, указывающие на "очень высокую вероятность" того, что Россия начнет наступление на Украину в конце января или начале февраля. Это операция гораздо большего масштаба, чем та, что была проведена семь лет назад. Поговаривают даже о "блицкриге" по образцу немецких атак в начале Второй мировой войны: одновременный удар из Донбасса, Беларуси и Черного моря с целью захвата половины Украины вплоть до Одессы. Однако американцы подчеркивают, что, хотя значительная часть российской армии уже находится на исходных позициях, Путин еще не принял решения о военных действиях. Ожидается, что он откажется от них, если Запад согласится "нейтрализовать" Украину. Это предполагает не только обязательство, что страна никогда не вступит в НАТО, но и не будет получать военную помощь от Запада. В Вашингтоне говорят о возможном проведении второго саммита между президентами США и России после июньского саммита в Женеве.

В ден памяти жертв Голодоморов 24 ноября американский президент Джо Байден заявил о "нерушимом обязательстве Америки защищать свой суверенитет и территориальную целостность". Но для американских СМИ правда заключается в другом. По данным New York Times, большинство аналитиков считают, что даже при наихудшем сценарии Киеву не стоит ожидать помощи от армии США.

Самуэль Чарап, известный эксперт, связанный с военным институтом корпорации Рэнд, уточняет: "Россияне знают, поскольку они нападают на Украину уже семь лет, что мы не пошлем 82-ю воздушно-десантную дивизию. И я думаю, что они просчитали все остальное в том смысле, что они готовы заплатить такую цену. Именно это делает ситуацию такой сложной. Из этой ситуации нет удачного выхода". 

Джон Лаф, эксперт лондонского Chatham House, сказал Rzeczpospolita, что ответные меры Запада, которые ожидает Москва, будут включать санкции против России и продолжение экспорта наступательных вооружений в Украину, но не более того. 

Стивен Пайфер, посол США в Киеве с 1998 по 2000 год, в интервью The Insider сказал, что "если Россия перейдет в наступление, НАТО не предпримет против нее военных действий". 

В этой ситуации престижный американский ежеквартальный журнал Foreign Affairs советует: "Штатам следует позаботиться о том, чтобы не держать украинское руководство в иллюзии, что оно получит поддержку, которая никогда не придет".

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