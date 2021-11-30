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Вакцинация "Спутник V" в России: игра на выживание

  8   0 30.11.2021, 14:06 | Новости, Мир
Вакцинация "Спутник V" в России: игра на выживание

29 ноября в России были в очередной раз зафиксированы высокие показатели заболеваемости и смертности от коронавируса. За сутки зафиксировано было 33 860 новых случаев COVID-19 и 1 209 смертей.

Об этом в своем блоге пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует UAINFO.

В данном контексте важно отметить то, что в России сейчас вакцинировано хотя бы одной дозой Спутник V - 45% населения, а полную вакцинацию прошли 38% населения. Разумеется, это не самый выдающийся показатель по темпам вакцинации, например как в США или Израиле, но всё же достаточно высокий. Достаточно высокий, для того, чтобы не столько снизить количество заболевающих, сколько для того, чтобы минимизировать последствия от болезни ,в частности - смертность от COVID-19.

Фактически, то, что заложено в действие каждой вакцины от коронавируса, а именно, при заражении облегчить переносимость заболевания и максимально исключить летальный исход, Спутник V явно не обеспечивает.

С момента объявления о создании в России вакцины от коронавируса, ряд научных изданий, с довольно таки подмоченной репутацией, опубликовали хвалебные статьи про Спутник V, присваивая ему чуть ли не звание лучшей вакцины в мире. В свою очередь, эта лучшая вакцина в мире до сих пор не прошла III фазу клинических исследований, что обещали сделать к маю 2021 года, а так же не одобрена ВОЗ и ЕМА. Но, даже не в одобрении международными организациями экстренного применения данного препарата речь. 

Страна, объявившая о создании первой вакцины в мире, которую многие пропагандисты спешно стали называть лучшей в мире и которая одна из первых развернула масштабную вакцинацию, на сегодняшний день, при довольно таки неплохих показателях вакцинированного населения, является лидером по показателям избыточной смертности!

Более того, исходя из опубликованных данных за всё время пандемии, без труда делается вывод, что в России напрочь отсутствует волнообразность смертности. В России график смертности представляет собой плато, которое растёт при следующей сезонной волне, достигая максимума и после, опять наступает плато, в пределах этого максимума и так до следующей волны.

Сейчас мы можем наблюдать то, как вырисовалось плато смертности в пределах не ниже 1 200 человек в сутки. Это плато неизменное с 10 ноября.

Хотя, практически все официальные данные по смертности и заболеваемости поддаются сомнениям, из-за сокрытия властями реальной картины. Периодически, власти России проговариваются о том насколько критична ситуация в стране.

Например, Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса за сентябрь, согласно которой ежесуточно в России, в тот период, от COVID-19 должно было умирать 1 320 человек, в то время как официально умирало от 750 до 850.

Кроме того, Татьяна Голикова заявила, что 91,2% избыточной смертности в России по причине COVID-19. На сегодняшний день в России избыточная смертность составляет 781 977 человек. Но если верить Татьяне Голиковой, то выходит, что от коронавируса в России уже умерло 713 163 человека, что почти в 3 раза больше официальной статистики!

Выводы? Вывод один и он предельно прост, Спутник V - не работает. Но, что самое главное, это уже не просто очевидно из показателей смертности в России, главное, что это было известно властям изначально. Российский препарат малоэффективен против коронавируса. При этом российские власти уже как более полугода не позволяют запускать в страну западные вакцины. Хотя бы даже не для того, чтобы заменить Спутник V, а просто ускорить темпы вакцинации населения, но - нет. 

И с учётом всего озвученного, создаётся впечатление, что в Россию никогда не пустят западные вакцины, а Спутник V используется исключительно как ширма, для получения в стране коллективного иммунитета. То есть, пока все не переболеют и не получат свои собственные антитела.

Согласно официальным данным в России переболело коронавирусом 9 370 694 человека. Если же говорить о неофициальных цифрах, то речь идет примерно о 30 - 45 млн человек. Так через года 3-4 глядишь и вправду выработается коллективный иммунитет, и Путин в очередной раз объявит о победе над коронавирусом. Только, о том, что антитела имеют свойство исчезать, ему же никто не скажет.

Вот такая выходит игра на выживание. 

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)

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