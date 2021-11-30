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Віктор Таран: Чому сьогодні монобільшість перестала існувати

  2   0 30.11.2021, 15:00 | Новости, Политика
Віктор Таран: Чому сьогодні монобільшість перестала існувати

"Чому сьогодні монобільшість перестала існувати або декілька думок про вихід Романа Сохи з фракції "Слуга народу". На одному з останніх ефірів, під час обговорення новоствореної депутатської групи ім. Разумкова, подискутував з одним "позитивним блогером ім. Лещенка-Подоляка", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран.

Останній доводив мені, що монобільшість міцна як ніколи, а "вотетовотвсьо Разумков енд Ко" - нічого не означає. Просто непорозуміння. На що йому резонно зауважував, що по факту монобільшості вже не має. Бо фракція СН без групи Разумкова нараховує лише 223 депутати.

Тому по факту ми маємо в парламенті нову олігархічну більшість де СН об'єднались із "Довірою" та "За майбутнє" Коломойського.

Як критерій оцінювання запропонував йому подивитись на дві речі:

- як голосувати МФО Разумкова за ключові законопроекти. Зокрема 5600 та бюджет.

- звіт по ТСК вагнерівців

- чи почнуть мажоритарники Разумкова виходити з фракції СН.

Блогер парі прийняв. У прямому ефірі. Так от, сьогодні після виходу з фракції Сохи, став на один крок до виграшу. А після голосування по ТСК на два. Тепер рахуємо.

Одного "разумковця" фракція виключила напередодні, сьогодні ще один пішов. Нині фракція нараховує 242 депутати з яких 19 "разумковці, з яких 6 мажоритарників

Ці 6 по команді "гоп" будь-якої миті підуть з фракції і їм НІЧОГО НЕ БУДЕ. Попри істерику Арахамії, імперативний мандат на мажоритарників не поширюється! Лишається 236, з яких 13 орієнтовані на екс-спікера.

Тепер противникам Зеленського лишається знайти 11 мажоритарників, які покинуть фракцію і все - монобільшість розвалилась.

А на фоні воєн, які розпочались між Банковою та ключовими гравцями країни думаю не буде великою проблемою їх знайти. І тоді на нас чекають дострокові вибори до парламенту. Сценарій, якого Банкова, на фоні падіння рейтингів партії Слуга Народу, боїться як вогню. Не знаю як щодо путчу, а от цей сценарій з кожним днем стає все реальнішим. І наслідки його реалізація для Зеленського будуть аналогічними. Втрата влади, посади, недоторканності. З відповідними юридично правовими наслідками", - констатує політолог.

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