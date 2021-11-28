В Австралии женщина подожгла гостиницу, в которой сидела на карантине

Пожар уничтожил часть карантинной гостиницы Pacific Hotel Cairns, пришлось эвакуировать 160 человек, никто не пострадал.

В Австралии, в городе Кернс (штат Квинсленд) 31-летняя женщина подожгла гостиницу для тех, кто находится на карантине, сообщает BBC.

Инцидент произошел утром 28 ноября. Женщина зажгла огонь под кроватью в комнате, которую делила с двумя детьми. Как результат, пожар уничтожил часть карантинной гостиницы Pacific Hotel Cairns, пришлось эвакуировать 160 человек, никто не пострадал.

Ее мотивация пока неизвестна, однако Reuters пишет, что женщина находилась на карантине несколько дней, и с ней возникли проблемы, которые власть "решала". Женщина находится под арестом, ее дети под опекой полиции.