На Одесчине пятилетний мальчик погиб в ДТП

Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Iveco.

В Одесской области Daewoo Lanos столкнулся с микроавтобусом Iveco на трассе Одесса - Рени. В результате ДТП погиб пятилетний ребенок, котрый находился в легковом автомобиле, сообщает местная полиция в воскресенье, 28 ноября.

Указано, что авария произошла возле села Холмское Арцизской ОТГ. Обоих водителей - мужчин 34 и 40 лет - госпитализировали с различными травмами.

"Предварительно известно, что водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Iveco", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняются. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).