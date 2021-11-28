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Германия призывает США не вводить санкции против "Северного потока-2", - Axios

  10   0 28.11.2021, 21:05 | Новости, Политика
Германия призывает США не вводить санкции против "Северного потока-2", - Axios

Правительство Германии призвало американский Конгресс отказаться от санкций против трубопровода "Северный поток - 2". Это, якобы, может ослабить доверие страны к США.

Об этом пишет Axios.

В засекреченном документе, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило Конгрессу, говорится о том, что Германия "полна решимости" добиться двусторонние договоренности с целью укрепления энергетической безопасности Украины и Европы. В то же время страна планирует удерживать Российскую Федерацию от злоупотребления трубопроводом.

Однако, введение санкций против "Северного потока-2", ослабит доверие к правительству США и поставит под угрозу положение о поддержке Украины.

Также в документе отмечается, какие шаги Германия предпримет на национальном уровне, если Россия будет использовать газ как оружие:

- будет применять решительные публичные заявления;

- будет оценивать прекращение будущих политических встреч;

 - будет рассматривать ограничения на российские проекты.

В то же время подробности ограничений не указаны.

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