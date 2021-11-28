Назначен новый премьер-министр Чехии

Торжественная церемония прошла в президентской резиденции Ланы при соблюдении строгих мер безопасности.

Президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу новым премьер-министром страны. Прямую трансляцию с места событий вели чешские телеканалы в воскресенье, 28 ноября.

Церемония прошла в президентской резиденции Ланы при соблюдении строгих мер безопасности. Поскольку у Земана на этой неделе выявили коронавирус COVID-19, пространство в зале было разделено стеклом.

Фиала заявил, что его правительство готово взять на себя ответственность и начать бороться с главными проблемами Чехии - энергетическим кризисом, инфляцией и пандемией COVID-19.

При этом пока неясно, когда именно будет назначен весь кабинет министров Чехии. Пока лишь был представлен его предполагаемый состав.

korrespondent.net