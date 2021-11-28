В аэропорту Киева обнаружили пятерых армян с поддельными паспортами

Трое взрослых и двое детей после пребывания в зале ожидания выбрали другой авиарейс, на который попытались сесть с другими паспортными документами.

Пограничники обнаружили в киевском аэропорту Борисполь пятерых граждан Армении, предъявивших загранпаспорта граждан Украины с признаками подделки. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 28 ноября.

Указано, что когда пограничники проверяли документы пассажиров рейса Киев - Барселона, то пятеро армян предъявили загранпаспорта граждан Украины. В документах обнаружили признаки частичной подделки: в них были изменены страницы с учредительными данными.

Правоохранители установили, что трое взрослых и двое детей пересекали государственную границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс Киев - Тбилиси. Но после пребывания в зале ожидания они выбрали другой рейс, на который попытались сесть с другими паспортными документами.

Поддельные паспорта армяне приобрели у неизвестного в Украине за 10 тысяч долларов.

Граждане Армении уже привлечены к административной ответственности, им запретили въезд в Украину на три года.