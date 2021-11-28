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Петраков: ФИФА поступила правильно, разведя Украину и Россию в стыковых матчах

  6   0 28.11.2021, 14:30 | Новости, Спорт
Петраков: ФИФА поступила правильно, разведя Украину и Россию в стыковых матчах

Украинский специалист считает, что пока рано сводить команд.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о жеребьевке плей-офф ЧМ-2022.

- Мы православные, и всегда, когда у них все было хорошо или они шли на войну - всегда крестились. Так и я. Я очень доволен жеребьевкой.

Что касается Шотландии, знаю, что там играет Мактомини. Практически все ребята выступают в АПЛ.

- Французы пока без подарков остались от вас?

- Я говорил с президентом ассоциации об этом. Надо людей поблагодарить, написать. Я же не куплю в супермаркете бутылку французского вина, чтобы Дешам посмеялся. А вдруг подделка попадется. Можно водку с перцем подарить. Наш президент знает, как это делается.

Мы уже послали президенту ФФФ письмо, а также Дешаму, от меня. Сказали им спасибо за порядочность. Дидье Дешам оставил очень приятное впечатление при знакомстве.

- Как вам смотрелась жеребьевка в таком формате?

- Нормально. Мы играем для людей и необходимо, чтобы они получали информацию от журналистов.

- Нужно ли разводить сборные Украины и России, или играть на нейтральной территории?

ФИФА поступила правильно. Это мое мнение. Сейчас не время, - сказал Петраков в интервью SportArena.

Фото УАФ

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