В ЕС опубликовали рекомендации по новому штамму коронавируса Omicron

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний заявил, что новый штамм коронавируса Omicron, возможно, более устойчив к вакцинам. Этот вид вируса может быстрее распространиться.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского центра.

Эксперты рекомендуют:

- избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения;

- расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19;

- странам Евросоюза рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем прививать взрослых в возрасте от 18 лет).