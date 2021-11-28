Вакцинацию от COVID прошли еще 140 тысяч украинцев

С начала вакцинальной кампании привито 13,2 млн человек, из них получили две дозы - более 10,9 млн.
В Украине за прошедшие сутки ввели еще 139 476 доз различных вакцин от коронавируса COVID-19. Это в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 28 ноября.
Первую дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы - 96 123 человека. Вчера работали 858 мобильных бригад, 3 138 пунктов прививки и 493 центра вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer - 59 937. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac - 51 146, AstraZeneca - 17 867, Moderna - 10 526.
С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу - 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 904 799 человек. В общей сложности проведено 24 194 260 прививок.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев - 14 041;
- Винницкая - 2 617;
- Волынская - 2 371;
- Днепропетровская - 5 656;
- Донецкая - 2 727;
- Житомирская - 2 874;
- Закарпатская - 1 420;
- Запорожская - 5 526;
- Ивано-Франковская - 2 260;
- Киевская - 5 461;
- Кировоградская - 1 964;
- Луганская - 1 240;
- Львовская - 9 058;
- Николаевская - 1 599;
- Одесская - 5 500;
- Полтавская - 3 027;
- Ровенская - 2 398;
- Сумская - 2 014;
- Тернопольская - 3 959;
- Харьковская - 7 016;
- Херсонская - 2 386;
- Хмельницкая - 2 229;
- Черкасская - 4 051;
- Черновицкая - 1 932;
- Черниговская - 2 797.