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Вакцинацию от COVID прошли еще 140 тысяч украинцев

  7   0 28.11.2021, 10:34 | Новости, Общество
Вакцинацию от COVID прошли еще 140 тысяч украинцев

С начала вакцинальной кампании привито 13,2 млн человек, из них получили две дозы - более 10,9 млн.

В Украине за прошедшие сутки ввели еще 139 476 доз различных вакцин от коронавируса COVID-19. Это в два раза меньше вчерашнего показателясообщает Минздрав в воскресенье, 28 ноября.

Первую дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы - 96 123 человека. Вчера работали 858 мобильных бригад, 3 138 пунктов прививки и 493 центра вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer - 59 937. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac - 51 146, AstraZeneca - 17 867, Moderna - 10 526.

С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу - 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 904 799 человек. В общей сложности проведено 24 194 260 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

- Киев - 14 041;

- Винницкая - 2 617;

- Волынская - 2 371;

- Днепропетровская - 5 656;

- Донецкая - 2 727;

- Житомирская - 2 874;

- Закарпатская - 1 420;

- Запорожская - 5 526;

- Ивано-Франковская - 2 260;

- Киевская - 5 461;

- Кировоградская - 1 964;

- Луганская - 1 240;

- Львовская - 9 058;

- Николаевская - 1 599;

- Одесская - 5 500;

- Полтавская - 3 027;

- Ровенская - 2 398;

- Сумская - 2 014;

- Тернопольская - 3 959;

- Харьковская - 7 016;

- Херсонская - 2 386;

- Хмельницкая - 2 229;

- Черкасская - 4 051;

- Черновицкая - 1 932;

- Черниговская - 2 797.

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