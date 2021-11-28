В Николаевской области столкнулись четыре фуры, есть погибший

Водитель грузовика MAN, который стал случайным участником аварии, госпитализирован, его 39-летний пассажир скончался в "скорой".

На автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск в субботу, 27 ноября, столкнулись грузовики Renault Premium, Volvo FN, DAF и MAN LE. В результате погиб пассажир одной из фур, сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, сначала столкнулись машины Renault, Volvo и DAF. После удара последняя выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с MAN.

В результате 42-летний водитель MAN с полученными телесными повреждениями госпитализирован, его 39-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.

Открыто уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть (ч.2 ст.286 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и в связи с этим призывают свидетелей аварии предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших произошедшее.