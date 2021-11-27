Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

01:07

Пять способов снизить риск нарушения сердечного ритма

00:08

Шпионы заметили обновленный седан Audi A6

23:03

Британия ужесточила правила въезда из-за нового штамма COVID

22:04

Янукович оспорит в суде его устранение с поста президента

21:32

В Украине отстранили 2 800 непривитых учителей

21:05

Канье Вест признался, что хочет вернуть Ким Кардашьян (видео)

20:33

Ученые объяснили, как коронавирус влияет на здоровье сердца

20:06

Столтенберг о возможном вторжении РФ в Украину: не можем считать, что это блеф

19:34

Бриггс назвал лучшего супертяжеловеса современности

19:07

В США при стрельбе в квартире погибли три человека

18:35

Луческу: Динамо повезло в матче с Минаем

18:08

В Молдове в ДТП погибли шесть человек

17:35

Боевики обстреливали позиции ООС на Донбассе из запрещенного вооружения

17:00

УЦЗ сравнил COVID-смертность в 2020 и 2021 годах

16:37

Российские наемники с нарушением линии отвода разместили 30 танков в районе Тернового и 2 САУ в районе Комиссаровки, - СЦКК

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Британия ужесточила правила въезда из-за нового штамма COVID

  8   0 27.11.2021, 23:03 | Новости, Мир
Британия ужесточила правила въезда из-за нового штамма COVID

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил въезда в страну. В частности, из-за распространения штамма коронавируса "омикрон".

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, всем прибывающим в Великобританию необходимо будет пройти ПЦР-тестирование на COVID на второй день по прилету. Они должны будут самоизолироваться до получения отрицательного результата.

Он также заявил, что будут ужесточены правила, касающиеся масочного режима в магазинах и общественном транспорте.

Контакты всех подтвержденных случаев заражения людей штаммом "омикрон" должны будут самоизолироваться в течение 10 дней.

Напомним, сегодня в Британии подтвердили два первых случая заражения штаммом "омикрон".

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

Лента статей

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (616)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]