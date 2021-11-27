Янукович оспорит в суде его устранение с поста президента

Бывший президент Украины намерен оспорить постановление Рады о его "якобы самоустранении с должности главы государства".

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в киевский суд на постановление Рады о его устранении с должности президента. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Янукович намерен оспорить законность принятия Радой постановления о его "якобы самоустранении с должности главы государства".

Ранее сообщалось, что под санкциями Евросоюза остаются семь из 22 украинских экс-чиновников времен Януковича.