Шпионы заметили обновленный седан Audi A6

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный седан Audi A6. В продаже он появится, видимо, в 2022 году.

У обновленного A6 камуфляжной пленкой закрыты передняя и задняя части, значит, именно там и произойдут изменения в дизайне. В частности, седан получит новую решетку радиатора, переработанные воздухозаборники, новый передний бампер. Фары, похоже, сохранят свою форму.

Сзади изменения будут еще менее заметными, поэтому пусть камуфляж не вводит вас в заблуждение. Поменяется немного дизайн заднего бампера и задних фонарей.

На крыльях автомобиля, показанного на фотографиях, мы заметили обозначение S-Line. То есть эта версия более спортивная и престижная, чем стандартный A6.

В салоне изменений будет тоже мало. Они в основном будут касаться информационно-развлекательной системы. Что же касается линейки двигателей, то в ней никаких изменений ждать не нужно. Моторы останутся старыми и их, судя по всему, даже не модернизируют.

По слухам, Audi начнет продавать обновленный Audi A6 в 2022 году. Цены пока еще не объявлены.

autonews.ua

