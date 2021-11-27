В США при стрельбе в квартире погибли три человека

В результате стрельбы погибли три молодых человека, еще четверо получили не опасные для жизни ранения.

В городе Нэшвилл, штат США Теннесси, в результате стрельбы в квартире погибли три человека и четверо получили ранения. Об этом в Twitter сообщила полиция Нэшвилла.

"Детективы отдела убийств расследуют причину перестрелки в квартире на Торбетт-стрит в пятницу в 21:45, в результате чего погибли 3 молодых человека. Еще 4 человека, находившиеся в помещении, получили ранения, не опасные для жизни", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте преступления найдены два огнестрельных оружия. Признаков взлома квартиры не обнаружено.