Луческу: Динамо повезло в матче с Минаем

Наставник киевлян разочарован игрой своих подопечных.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился мнением о победе над Минаем (2:0).

По словам румынского специалиста, его команде повезло одержать победу, ведь киевляне провалили вторую половину встречи.

"Мы слишком самоуверенно сыграли в первом тайме, расслабленные. Могли забить 3-4 гола - этого не сделали. В перерыве я им сказал, что будет совсем другой футбол. Минай будет действовать агрессивнее, будет намного сложнее.

Считаю, нам повезло. Мог быть и другой результат. Минай создал несколько хороших момента, выигрывал единоборства, был агрессивнее, настойчивее, больше желал. Хорошо, что будет неделя на подготовку к следующему матчу, потому что не было пауз вообще у этих ребят - сборная, лига чемпионов", - сказал Луческу в интервью телеканалам Футбол.

korrespondent.net