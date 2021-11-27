Бриггс назвал лучшего супертяжеловеса современности

Шеннон посоветовал британцу как можно чаще появляться в ринге.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс рассказал, кто, по его мнению, является лучшим боксером хэвивейта в данный момент.

По словам легендарного американца, этого звания заслуживает действующий обладатель титула WBC Тайсон Фьюри.

"Фьюри - лучший супертяжеловес с большим отрывом. Это невероятно - он по-прежнему остается непобежденным. Надеюсь, мы увидим от него больше последовательности, еще несколько боев. Хочется, чтобы в следующем году он провел как минимум три поединка.

Фьюри необходимо оставаться активным на протяжении следующих двух-трех лет, это укрепит его величие. Но кто бы что ни говорил, Фьюри - лучший супертяж. Ритм, сила, габариты, решимость, умение подниматься после нокдаунов - он прекрасен во всех аспектах", - заявил Бриггс в интервью Fino Boxing.

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