В США женщина кормила грудью кота на борту самолета, - СМИ

Пассажиры жаловались на женщину, а бортпроводники просили вернуть питомца в переноску, но она отказалась.

В США на борту рейса в Атланту пассажирка кормила грудью кота, сообщает The Sun со ссылкой на систему адресации и передачи сообщений для авиационной связи.

Согласно сообщению, женщина отказалась прекратить свою деятельность, несмотря на неоднократные просьбы бортпроводников.

Отмечается, что, несмотря на жалобы других пассажиров, женщина не хотела возвращать кота в переноску и по прилету получила выговор от авиакомпании.

Согласно правилам, пассажиры имеют право брать с собой в салон, к примеру, кошек или маленьких собак, но те должны оставаться в переносках под сиденьем на протяжении всего полета.