Поставки электромобиля GMC Hummer EV начнутся в декабре 2021 года

Электрический пикап GMC Hummer EV начнут отправлять покупателям в декабре 2021 года. Запас хода у него составит 529 километров, по циклу EPA.

Покупателям вначале предложат топовую версию Hummer EV Edition 1, которая стоит 100 000 долларов. Первоначально сообщалось, что у нее запас хода составляет 537 км. Теперь же стало известно, что на самом деле запас хода на 5 км меньше - 529 км.

Мощность электрической силовой установки у такого пикапа составляет 1000 л.с. Разгон до 96 км/ч занимает всего 3 секунды, если включена система Watts to Freedom.

По официальным данным, с 2023 года покупателям предложат более доступные версии Hummer EV. При этом у них запас хода будет больше. Этого добьются за счет новых батарей.

GMC сообщает, что на данный момент уже 125 000 человек сделали предварительный заказ на электрический пикап GMC Hummer EV. Каждый из них перевел компании 100 долларов задатка.

Нужно отметить, что этот пикап оснащается четырехколесной системой рулевого управления. Благодаря этому у него радиус поворота составляет всего 11,3 метра. Это только немного больше, чем, например, у Chevrolet Sonic.

autonews.ua