Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

07:10

Миочич рассказал, когда задумается о завершении карьеры

06:11

Названы самые полезные крупы для людей с диабетом

05:12

Поставки электромобиля GMC Hummer EV начнутся в декабре 2021 года

04:13

В США женщина кормила грудью кота на борту самолета, - СМИ

03:05

"Северный поток-2" может начать работу без сертификации, - Handelsblatt

02:06

Хирн настаивает на проведении боя Фьюри с Уайтом

01:07

Пять способов снизить риск нарушения сердечного ритма

00:08

Шпионы заметили обновленный седан Audi A6

23:03

Британия ужесточила правила въезда из-за нового штамма COVID

22:04

Янукович оспорит в суде его устранение с поста президента

21:32

В Украине отстранили 2 800 непривитых учителей

21:05

Канье Вест признался, что хочет вернуть Ким Кардашьян (видео)

20:33

Ученые объяснили, как коронавирус влияет на здоровье сердца

20:06

Столтенберг о возможном вторжении РФ в Украину: не можем считать, что это блеф

19:34

Бриггс назвал лучшего супертяжеловеса современности

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Поставки электромобиля GMC Hummer EV начнутся в декабре 2021 года

  5   0 28.11.2021, 05:12 | Новости, Авто
Поставки электромобиля GMC Hummer EV начнутся в декабре 2021 года

Электрический пикап GMC Hummer EV начнут отправлять покупателям в декабре 2021 года. Запас хода у него составит 529 километров, по циклу EPA.

Покупателям вначале предложат топовую версию Hummer EV Edition 1, которая стоит 100 000 долларов. Первоначально сообщалось, что у нее запас хода составляет 537 км. Теперь же стало известно, что на самом деле запас хода на 5 км меньше - 529 км.

Мощность электрической силовой установки у такого пикапа составляет 1000 л.с. Разгон до 96 км/ч занимает всего 3 секунды, если включена система Watts to Freedom.

По официальным данным, с 2023 года покупателям предложат более доступные версии Hummer EV. При этом у них запас хода будет больше. Этого добьются за счет новых батарей.

GMC сообщает, что на данный момент уже 125 000 человек сделали предварительный заказ на электрический пикап GMC Hummer EV. Каждый из них перевел компании 100 долларов задатка.

Нужно отметить, что этот пикап оснащается четырехколесной системой рулевого управления. Благодаря этому у него радиус поворота составляет всего 11,3 метра. Это только немного больше, чем, например, у Chevrolet Sonic.

autonews.ua

Лента статей

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (618)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]