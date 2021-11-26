Авария на шахте в Кузбассе: СМИ сообщают про более 50 погибших

Количество жертв ЧП на шахте "Листвяжная" в российском Кузбассе найдены тела троих пропавших спасателей, ранее сообщалось о гибели 11 работников шахты.

Спасательные работы приостановлены до утра, передает Укринформ со ссылкой на Интерфакс.

"Да, погибли 52 человека", - сказал представитель администрации Беловского городского округа.

Ранее сообщалось, что на шахте "Листвяжная" на Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибло 11 человек. В шахте остаются 46 человек.

«К сожалению, спасатели погибли. Им не хватило кислорода в баллонах. Обнаружены их тела», - рассказал собеседник в скорой помощи кузбасского города Белово.

Вечером в четверг пресс-служба МЧС РФ сообщила, что отделение горноспасателей, проводивших работы после аварии с жертвами в шахте "Листвяжная", перестало выходить на связь. Перед этим в ходе спасательной операции на месте выработок появилась вероятность взрыва газа, после чего спасательные работы приостановили и начали выводить все подразделения на поверхность. Однако одно из звеньев не вышло.

Как сообщалось, на шахте "Листвяжная" на Кузбассе в четверг произошло, как пишут российские власти и пресса, «задымление в вентиляционном штреке». Однако источники уточняют, что произошел взрыв на месте работ, после которого начался пожар.

В итоге на шахте "Листвяжная" 49 человек пострадали. Найдены тела 14 погибших. Пропавшими без вести числятся 35 горняков. Спасательные работы приостановлены до утра из-за газодинамической обстановки в шахте и роста концентрация метана.

При этом эксперты предполагают, что у пропавших в "Листвяжной" горняков уже кончился кислород.

Следком РФ возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Укринформ