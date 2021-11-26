Земана госпитализировали с COVID-19 спустя несколько часов после выписки

Президент Чехии Милош Земан, которого только сегодня утром выписали из больницы, вечером 25 ноября был снова госпитализирован после положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщила канцелярия главы государства, передает Укринформ.

«В четверг, 25 ноября 2021 года, президента Милоша Земана во дворце Ланы проверили на наличие болезни COVID-19. К сожалению, результат теста был положительным», - заявили в Пражском граде.

Врач президента профессор Мирослав Заворал решил, что Земану следует вернуться в Центральный военный госпиталь.

"Скорая" с Земаном прибыла в больницу около 19.30.

Рабочая программа президента "будет приостановлена ​​на время лечения COVID-19", отметили в его канцелярии.

Следует отметить, что Земан ранее сделал три прививки от коронавируса.

Как сообщалось, несмотря на советы медиков Земан 25 ноября решил покинуть Центральный военный госпиталь, где находился с 10 октября из-за обострения хронической болезни.

В пятницу, 26 ноября, президент должен был назначить главу оппозиционной коалиции Петра Фиала на должность премьер-министра Чехии.

Укринформ