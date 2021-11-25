Байдену видалили "потенційно передракове утворення": як зараз почувається президент США

Минулого тижня президенту США Джо Байдену видалили "потенційно передракове утворення" - доброякісний поліп розміром 3 мм, який відправили на тестування й ідентифікували як тубулярну аденому.

Про це пише Fox News, пише ТСН.

Лікар Байдена, Кевін О'Коннор, який підписав меморандум, зазначив, що "тубулярна аденома є доброякісним, повільно зростаючим, але вважається передраковим ураженням".

Він зазначив, що наразі ніяких подальших заходів вживати не потрібно.

О'Коннор підкреслив, що Байден повинен пройти "повторну колоноскопію через 7-10 років".