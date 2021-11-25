Комаровский: Почему после вакцинации может развиваться тромбоз или миокардит?

Механизм развития таких осложнений - аутоиммуный. В одной ситуации речь идет о повреждении миоцитов в сердечной мышце. В другой - о повреждении тромбоцитов, то есть клеток крови.

Об этом пишет врач Евгений Комаровский, информирует UAINFO.org.

Но опять-таки мы не знаем, что именно лежит в основе этих механизмов. Да, есть определенные особенности самой вакцины, но акцент здесь именно на индивидуальные генетические особенности. Ну почему 100 тысяч молодых людей без проблем переносят вакцину от "Пфайзер", а у 100 001-го возникает миокардит? Пока мы не понимаем, как вычислить того, у кого будет осложнение.

Вот сейчас чуть ли не самое интересное направление в медицине занимается тем, что пытается определить генетику тех людей, у которых развивается тот самый опасный цитокиновый шторм.

Какими должны быть генетические особенности человека, чтобы через неделю, когда любая вирусная инфекция должна заканчиваться, у него, одного из ста, она не заканчивается, а, наоборот, усиливается, то есть идет такая нестандартная иммунная реакция?.. И фактически главная задача - определить людей с конкретными генетическими особенностями, с особенностями иммунной системы, чтобы мы в начале болезни с помощью некоего анализа могли прогнозировать для конкретного человека вероятность цитокинового шторма. И тогда мы сможем очень легко профилактировать осложнения - вот у этого человека высокий риск развития цитокинового шторма, поэтому ему на шестой день нужно ввести дозу гормона. И тогда у него не будет цитокинового шторма.

Точно так же было бы здорово прогнозировать осложнения после вакцинации. Исследования идут, но пока результатов утешительных нет.

Текст впервые опубликовано на komarovskiy.net

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