Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:49

Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко

15:01

Комаровский: Почему после вакцинации может развиваться тромбоз или миокардит?

14:03

Байдену видалили "потенційно передракове утворення": як зараз почувається президент США

13:09

Блогер покончила с собой в прямом эфире, а ее прах украли для "свадьбы призраков"

12:00

Сенаторы США предлагают увеличить военную помощь Украине – Politico

11:01

Вчені виявили новий COVID-штам із 32 мутаціями

10:00

В Кремле назвали условие нападения на Украину

09:00

Юрий Романенко: Заявление "Слуг" о том, что они перестанут ходить на ахметовские каналы – это самокастрация

08:10

Брітні Спірс поділилася фото "сумного" кота Степана з України

07:03

Водень для Європи: як Україна допоможе Заходу злізти з "газової голки" Росії

23:50

Нова коаліція в Німеччині вимагає від РФ припинити війну на Донбасі та повернути Крим

22:45

Коронавирус: когда и где высок риск заразиться коронавирусом?

20:00

Учасниця популярного українського шоу назвала Росію "своєю країною"

19:02

Француз, который мечтает стать "черным инопланетянином", ампутировал себе пальцы, кончик носа и уши

18:00

Киану Ривз рассказал, что женат на Вайноне Райдер 29 лет

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Комаровский: Почему после вакцинации может развиваться тромбоз или миокардит?

  196   0 25.11.2021, 15:01 | Новости, Общество
Комаровский: Почему после вакцинации может развиваться тромбоз или миокардит?

Механизм развития таких осложнений - аутоиммуный. В одной ситуации речь идет о повреждении миоцитов в сердечной мышце. В другой - о повреждении тромбоцитов, то есть клеток крови.

Об этом пишет  врач Евгений Комаровский, информирует UAINFO.org.

Но опять-таки мы не знаем, что именно лежит в основе этих механизмов. Да, есть определенные особенности самой вакцины, но акцент здесь именно на индивидуальные генетические особенности. Ну почему 100 тысяч молодых людей без проблем переносят вакцину от "Пфайзер", а у 100 001-го возникает миокардит? Пока мы не понимаем, как вычислить того, у кого будет осложнение. 

Вот сейчас чуть ли не самое интересное направление в медицине занимается тем, что пытается определить генетику тех людей, у которых развивается тот самый опасный цитокиновый шторм.

Какими должны быть генетические особенности человека, чтобы через неделю, когда любая вирусная инфекция должна заканчиваться, у него, одного из ста, она не заканчивается, а, наоборот, усиливается, то есть идет такая нестандартная иммунная реакция?.. И фактически главная задача - определить людей с конкретными генетическими особенностями, с особенностями иммунной системы, чтобы мы в начале болезни с помощью некоего анализа могли прогнозировать для конкретного человека вероятность цитокинового шторма. И тогда мы сможем очень легко профилактировать осложнения - вот у этого человека высокий риск развития цитокинового шторма, поэтому ему на шестой день нужно ввести дозу гормона. И тогда у него не будет цитокинового шторма.   

Точно так же было бы здорово прогнозировать осложнения после вакцинации. Исследования идут, но пока результатов утешительных нет.

Текст впервые опубликовано на komarovskiy.net 

UAINFO 

Лента статей

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

The New York Times: США предупреждают союзников о возможном вторжении РФ на фоне скопления войск возле Украины

The New York Times: США предупреждают союзников о возможном вторжении РФ на фоне скопления войск возле Украины

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (556)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]