Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:00

Учасниця популярного українського шоу назвала Росію "своєю країною"

19:02

Француз, который мечтает стать "черным инопланетянином", ампутировал себе пальцы, кончик носа и уши

18:00

Киану Ривз рассказал, что женат на Вайноне Райдер 29 лет

17:01

Померла "королева весільних тортів" – її останньою клієнткою була дочка Білла Гейтса

16:04

Александр Кочетков: О военной угрозе и ее отражении

15:12

Родина столичної судді володіє маєтком під Києвом і їздить на дорогих позашляховиках. ВІДЕО

14:04

Переміщення військ РФ біля кордонів України "вкрай незвичайні", а заяви про навчання робляться для прикриття, – заступник генсека НАТО Джоане

13:01

Загадкова смерть ювеліра під Полтавою обростає новими подробицями (відео)

11:49

Киву не позбавляли ступеня кандидата наук, бо й не присуджували — МОН

11:01

У Bellingcat заявили, що РФ поверне окупований Донбас Україні: названо причину

10:01

У Києві знайшли мертвим колишнього суддю, якого підозрювали в хабарництві

09:44

В Україні за добу від коронавірусу одужали майже 30 тисяч осіб, померли 595 пацієнтів, – МОЗ

08:50

Окупанти за добу чотири рази зривали "тишу", боєць ЗСУ отримав поранення

08:03

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

07:04

В Украине планируют усилить ответственность водителей: 15 лет тюрьмы и пожизненное лишение прав

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Француз, который мечтает стать "черным инопланетянином", ампутировал себе пальцы, кончик носа и уши

  13   0 24.11.2021, 19:02 | Новости, Мир
Француз, который мечтает стать "черным инопланетянином", ампутировал себе пальцы, кончик носа и уши

Во Франции 33-летний парень Энтони Лоффредо, мечтающий стать "черным инопланетянином", ампутировал себе два пальца на левой руке. Таким образом он пытается превратить ладонь в коготь. Об этом пишет Mirror, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что он в течение десяти лет модифицирует свое тело самым различным образом. Однако, считает, что достиг только 34% желаемой трансформации.

В частности, он уже удалил верхнюю губу, кончик носа и уши, разрезал язык и вживил под кожу лица импланты, придающие его коже холмистой текстуры и создающие выступы на скулах.

Все тело француза и глаза покрыты татуировками.

Лента статей

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

The New York Times: США предупреждают союзников о возможном вторжении РФ на фоне скопления войск возле Украины

The New York Times: США предупреждают союзников о возможном вторжении РФ на фоне скопления войск возле Украины

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (540)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]