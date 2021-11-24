Француз, который мечтает стать "черным инопланетянином", ампутировал себе пальцы, кончик носа и уши

Во Франции 33-летний парень Энтони Лоффредо, мечтающий стать "черным инопланетянином", ампутировал себе два пальца на левой руке. Таким образом он пытается превратить ладонь в коготь. Об этом пишет Mirror, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что он в течение десяти лет модифицирует свое тело самым различным образом. Однако, считает, что достиг только 34% желаемой трансформации.

В частности, он уже удалил верхнюю губу, кончик носа и уши, разрезал язык и вживил под кожу лица импланты, придающие его коже холмистой текстуры и создающие выступы на скулах.

Все тело француза и глаза покрыты татуировками.