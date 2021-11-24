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Учасниця популярного українського шоу назвала Росію "своєю країною"

  47   0 24.11.2021, 20:00 | Новости, Общество
Учасниця популярного українського шоу назвала Росію "своєю країною"

На деяких сумнівних російських сайтах харків'янку звинувачують у шахрайстві / Instagram Бакід

Блогерка-мільйонник з Харкова, учасниця шоу "Супермама" на СТБ Діана Бакід рекламувала у мережі проект російського бізнесмена Дмитра Давидова, назвавши Росію "нашою країною".

Про це пише Детектор медіа.

Жінка активно веде свій блог в Instagram, проте з-поміж брендів, які харків'янка просуває серед підписників, користувачі помітили рекламу "20 ідей з розвитку Росії".

"Пишатися нашою країною можна тільки тому, що в ній є все ще сильні голови, що скеровують свій енергетичний потік в ім'я спільного майбутнього - так, наприклад, Підприємець Дмитро Давидов запропонував свій план з розвитку країни на 20idei.ru. вважаю, що такий проект - великий подарунок для нашої держави, і вона має його підтримати!", - написала Бакід.

Діані - 30 років, вона виховує трьох доньок, називає себе екстрасенсом й запевняє, що може допомогти жінкам покращити стосунки з чоловіками, передбачати майбутнє тощо.

Як зауважує ДМ, на деяких сумнівних російських сайтах харків'янку звинувачують у шахрайстві, та сама жінка це відкидає, називаючи це замовленнями від інших екстрасенсів через жорсткий ринок конкуренції.

"20 ідей для розвитку Росії" останні кілька місяців рекламують популярні російські блогери і федеральні ЗМІ. Про проект, зокрема, писали Максим Галкін, Микола Басков, Ксенія Бородіна і Олена Водонаєва.

За оцінкою BBC, Дмитро Давидов, особу якого не встановлено, витратив на рекламу щонайменше півмільярда рублів. Автори матеріалу припускають, що він пов'язаний з російською владою.

"Детектор медіа" звернувся по коментар до пресслужби каналу СТБ та самої Діани Бакід, але на момент публікації цієї новини не отримав відповідей. Після отримання запитів від редакції публікація зі сторінки блогерки була видалена. 

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