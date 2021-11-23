Псакі підтвердила намір Байдена балотуватися на другий термін

Президент США Джо Байден має намір балотуватися на другий термін у 2024 році.

Цю інформацію підтвердила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, інформує Інтерфакс-Україна.

"Такий його намір", - заявила Псакі журналістам, які поставили питання про бажання Байдена брати участь у наступних президентських виборах.

Таким чином, прес-секретар підтвердила повідомлення низки американських ЗМІ, що Байден і його найближчі радники в останні дні запевняли союзників у тому, що він планує балотуватися на другий термін.

Про своє бажання брати участь у виборах 2024 року президент США заявляв майже відразу з моменту інавгурації.

"Я планую балотуватися на другий термін. Я чекаю на це", - заявляв 78-річний Байден ще у березні.

Тоді він додав, що найімовірніше разом з ним, можливо, переобиратиметься чинний віце-президент США Камала Гарріс.

Тим часом, підтримка Байдена неухильно знижується в останні тижні. Про це свідчать дані опитувань, навіть лояльних до нього ЗМІ.

Так, опубліковане раніше у листопаді опитування, проведене виданням USA Today та Саффолькським університетом, показало, що діяльність Байдена підтримують лише 38% виборців у США, і більшість проти того, щоб він балотувався на другий термін.

Крім того, багатьох бентежить літній вік Байдена. 2024 року президенту США виповниться 82 роки.

"Вечірні Вісті"