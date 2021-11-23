Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:49

Фурса: Украина получила $700 млн от МВФ. Что дальше?

14:01

Екс-спікер ВР Разумков заробляє мільйони на українцях через ломбардний бізнес – ЗМІ

13:10

Псакі підтвердила намір Байдена балотуватися на другий термін

11:49

Береза: Тищенко уже начал делать первые шаги, чтоб возглавить КМДА

11:02

Моторошна ДТП у Болгарії: в автобусі на трасі згоріли живцем 45 людей (відео)

10:05

Санкції проти "Nord Stream-2": Сполучені Штати розширили список

09:01

Доба на фронті: внаслідок обстрілів бойовиків поранені двоє військових

08:03

The New York Times: США предупреждают союзников о возможном вторжении РФ на фоне скопления войск возле Украины

07:02

"Такого нема ніде в світі": Експерт з кібербезпеки пояснив, чим небезпечна "Дія"

01:00

В Киеве грядет масштабный ремонт трех мостов через Днепр

23:59

Росія вирішила відправити на кордон з Україною новітні важкі вогнеметні системи

20:00

Без підтримки союзників США програють у протистоянні з Китаєм — The Washington Post

18:59

На Одещині полковник поліції попався на хабарі прямо у день призначення на нову посаду

18:10

Путін створює неформальну імперію на Донбасі. Повільна анексія продовжується – Atlantic Council

17:04

Княгиня Монако Шарлін зблизилася з російським олігархом – ексбойфрендом Наомі Кемпбелл

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Псакі підтвердила намір Байдена балотуватися на другий термін

  3   0 23.11.2021, 13:10 | Новости, Мир
Псакі підтвердила намір Байдена балотуватися на другий термін

Президент США Джо Байден має намір балотуватися на другий термін у 2024 році.

Цю інформацію підтвердила прес-секретар Білого дому Джен Псакі,  інформує Інтерфакс-Україна.

"Такий його намір", - заявила Псакі журналістам, які поставили питання про бажання Байдена брати участь у наступних президентських виборах.

Таким чином, прес-секретар підтвердила повідомлення низки американських ЗМІ, що Байден і його найближчі радники в останні дні запевняли союзників у тому, що він планує балотуватися на другий термін.

Про своє бажання брати участь у виборах 2024 року президент США заявляв майже відразу з моменту інавгурації.

"Я планую балотуватися на другий термін. Я чекаю на це", - заявляв 78-річний Байден ще у березні.

Тоді він додав, що найімовірніше разом з ним, можливо, переобиратиметься чинний віце-президент США Камала Гарріс.

Тим часом, підтримка Байдена неухильно знижується в останні тижні. Про це свідчать дані опитувань, навіть лояльних до нього ЗМІ.

Так, опубліковане раніше у листопаді опитування, проведене виданням USA Today та Саффолькським університетом, показало, що діяльність Байдена підтримують лише 38% виборців у США, і більшість проти того, щоб він балотувався на другий термін.

Крім того, багатьох бентежить літній вік Байдена. 2024 року президенту США виповниться 82 роки. 

"Вечірні Вісті"

Лента статей

The New York Times: США предупреждают союзников о возможном вторжении РФ на фоне скопления войск возле Украины

The New York Times: США предупреждают союзников о возможном вторжении РФ на фоне скопления войск возле Украины

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (520)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]