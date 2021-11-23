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Береза: Тищенко уже начал делать первые шаги, чтоб возглавить КМДА

  136   0 23.11.2021, 11:49 | Новости, Политика
Береза: Тищенко уже начал делать первые шаги, чтоб возглавить КМДА

Злые языки с Банковой говорят, что у известного эксперта по молебнам, знатока мест, где продают телятину по 20 гривен, а гречку по 12 и просто у суперзвезды моносброда Николая Тищенко может начаться новый этап в его карьере. Дело в том, что новых кадров у Зеленского нет, а то, что Тищенко кум Ермака, делает его крайне доверенных лицом, несмотря на все скандалы и факапы. Теперь у Николая есть шансы стать тем самым новым главой КМДА, после принятия закона о столице, который раскритиковали в Совете Европы.

Об этом на своей станице в Facebook пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

После того, как #слуги проиграли выборы в мэры Киева и, несмотря на админресурс и деньги, не смогли возглавить Киевсовет, то Тищенко сослали в Закарпатье. Там он смог "отличиться" до такой степени, что местные депутаты в Закарпатской Облраде подняли бунт и фактически вышли из-под контроля ОП. А история с контрабандой в Словакию из Украины 33 килограммов героина, которые "не заметили" и молча пропустили на Закарпатской таможне, стали смачной вишенкой на торте в карьере Тищенко. Ведь "не заметил" этот героин тот, кто за это отвечает. Кто это? С 16 июля пост заместителя начальника Закарпатской таможни по борьбе с контрабандой, в статусе и.о. занимает Александр Костина, который является протеже Тищенко. В общем, этот лоббизм привел к международному скандалу. 

Теперь Николая решили попробовать в Киеве и Зеленский согласился назначить его главой КМДА. Кстати, не понятно, почему в ОП тогда не хотят перенести и саму Администрацию в "Велюр"? Все бы смотрелось гармонично. По-идиотски, как и все, что делает Зеленский с Ермаком, но в этом случае идиотизм был бы гармоничен.

А сам Николай Тищенко уже начал делать первые шаги, чтоб возглавить КМДА. Он уже заявил о создании в ВР МФО «Київ діє». Это станет одной из причин рассказывать о том, что Николаю Киев не чужой и он им занимается. Да, видимо теперь надо ждать срочного перевода Александра Костины из Закарпатской таможни на Киевскую. Ведь Николай зайдёт со "своими" кадрами. Но если серьёзно, то выходит, что у Зеленского уже все настолько хреново с кадрами, что он готов назначать маргинализированного, вечно говорящего глупости, скандального кандидата, чье главное достоинство - это кумовство с Ермаком. 

Если все так и будет, то мы получим новый трэш и катастрофу в управлении Киевом. Но, как говорит величайший политический лидер современности - Какая разница? Ведь цель ОП - это сесть на бюджеты Киева и пилить их. А тут не важно, кто будет лицом, главное чтоб он был для ОП своим. Но что-то мне подсказывает, что это точно не понравится киевлянам и лишь ускорит падение всех рейтингов Зеленского и #слуг. А вот в этом они сейчас лидеры. 

Борислав БЕРЕЗА

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