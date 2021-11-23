Екс-спікер ВР Разумков заробляє мільйони на українцях через ломбардний бізнес – ЗМІ

Кожен четвертий кредит українці беруть в ломбардах: на початок цього року в Україні діяло 302 ломбарди. Важливе місце серед цих установ посідають ломбарди "ПРО100КРЕДИТ" колишнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

За різними оцінками, ломбардний бізнес приносить йому від 2,5 до 3 млн доларів на рік. Про це йдеться у сюжеті ISLND TV, інформує УНІАН.

Офіційно ексспікер Верховної Ради не володіє ломбардним бізнесом, переоформивши його на своїх помічників у парламенті Юлію Овдій та Дмитра Тележинського у травні 2020 року.

"Цей вид бізнесу був давно, він зовсім невеликий. Станом на сьогодні його в моїй родині немає. Ні в мене, ні в дружини", - казав Разумков з трибуни Верховної Ради.

Журналісти нагадують, що 5 років тому Тележинський балотувався до столичної міськради від проросійського "Опозиційного блоку". А у 2019 році, коли Разумков прийшов до влади, саме Тележинський замінив його на посаді керівника Української політконсалтингової групи. Він зазначений бенефіціаром компанії разом із дружиною ексспікера Юлією Чайкою.

Дві інші компанії Разумкова - "Бізнесінвестбуд" та "Інтерінвест XXI століття", котрі і є засновниками ломбардів "ПРО100КРЕДИТ", на Тележинського оформили завчасно - в травні минулого року.

Мережа ломбардів "ПРО100КРЕДИТ" часто приймає крадені речі та неодноразово фігурувала в кримінальних провадженнях. Зокрема, у 2015 році в Києві судили шахрая, який відніс до "ПРО100КРЕДИТ" планшет і без проблем отримав за крадений гаджет деньги.

"В свою чергу, представники ломбарду навіть не намагалися допомогти потерпілій стороні. Того ж року в один з ломбардів "ПРО100КРЕДИТ" шахрай здав крадений мобільний телефон", - розповідають журналісти.

Сьогодні ломбарди користуються в українців аномальною популярністю. Число клієнтів постійно росте, а в період пандемії бізнес Разумкова отримав справжнє нове життя. Загалом українці запозичили в ломбардах понад 8 млрд грн.

"Але все це ніколи точно не турбувало пана Разумкова і не заважало йому заробляти на знедолених українцях десятки мільйонів. Проблеми плебсу - це проблеми плебсу. Чи не так, Дмитре Олександровичу?", - резюмують журналісти.

УНІАН