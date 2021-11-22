Таліби заборонили жінкам зніматися в телесеріалах

В Афганістані таліби заборонили жінкам зніматися в телевізійних драмах.

Про це пише BBC, інформує UAINFO.org.

Згідно з новими правилами, журналістки і ведучі повинні з'являтися на екрані в хустках.

Нові правила для афганських телеканалів включають вісім вимог. У їх число входить заборона фільмів, які вважаються такими, що суперечать принципам шаріату або ісламського права та афганським цінностям.

Також заборонена зйомка чоловіків, що оголюють інтимні частини тіла.

Заборонені комедійні та розважальні шоу, які ображають релігію або можуть вважатися образливими для афганців.

Також таліби наполягають на тому, щоб на телебаченні не транслювалися іноземні фільми, що пропагують іноземні культурні цінності.

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