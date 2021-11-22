Дві області виходять із "червоної" зони – Ляшко

Львівська та Луганська області залишають червону карантинну зону. У цих регіонах стабілізувалися показники поширення коронавірусу COVID-19.

Про це сказав голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу у понеділок, 22 листопада, інформує UAINFO.org.

За його словами, в Україні третій тиждень поспіль фіксують тижневий спад кількості випадків коронавірусу та кількості госпіталізованих.

"Щодо карантинних індикаторів Луганська та Львівська області виходять з червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому цього тижня ініціюватимемо засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - заявив він.

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