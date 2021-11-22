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Померла актриса Ніна Русланова, зірка фільмів "Тіні зникають опівдні", "Собаче серце" та "Циган". ФОТО, ВІДЕО

  96   0 22.11.2021, 13:00 | Новости, Культура
Померла актриса Ніна Русланова, зірка фільмів "Тіні зникають опівдні", "Собаче серце" та "Циган". ФОТО, ВІДЕО

У Москві на 76 році життя після тривалої хвороби померла народна артистка Росії Ніна Русланова. До свого дня народження Ніна Іванівна не дожила лише два тижні.

Про це повідомив друг та колега Русланової по цеху Станіслав Садальський в особистому мікроблозі в Instagram, інформує UAINFO.org

"Валерія Гущина, директор Гільдії акторів кіно Росії, зателефонувала зі страшною звісткою - померла Ніна Русланова. Що казати, не знаю. Що казати, не знаю. Ніночка. Друг, подруга, просто близька людина. Скільки нас пов'язувало, зараз уже не перерахувати, та й нема до чого. Незважаючи на хворобу, вона намагалася триматись. Часто за старою звичкою дзвонила мені на домашній телефон і намовляла щось на автовідповідач: ''Говорить автопривітник! ''Із втратою рідних коротшає наше життя - вони йдуть, забираючи з нас свій час. Уже не просто щодня, а щогодини нас розстрілюють новини... Що далі?", - написав Садальський (орфографія і пунктуація автора тут і далі без змін. - ред.).

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