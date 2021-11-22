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Влада Франції попередила про п'яту хвилю COVID-19, який поширюється блискавично

  7   0 22.11.2021, 14:10 | Новости, Мир
Влада Франції попередила про п'яту хвилю COVID-19, який поширюється блискавично

У Франції п'ята хвиля поширення коронавірусу починається "блискавичними темпами", заявив представник уряду Габріель Атталь. Він забив на сполох, зазначивши, що збільшення числа випадків за один тиждень досягло "майже + 80%", а рівень захворюваності зріс зі 100 до 164 менш ніж за тиждень. Все це свідчить про відновлення пандемії.

За його словами, передає Le Figaro,, заходи контролю, що спрямовані на забезпечення дотримання вимог стану здоров'я, "посилилися", як цього хотів президент Еммануель Макрон, інформує ZN.UA.

"Логіка боротьби з пандемією полягає в тому, щоб накласти обмеження на нещеплених, а не на вакцинованих", - наголосив Атталь.

За інформацією ЗМІ, 13 листопада в країні за добу виявили 9 458 хворих, а 20 листопада - вже 17 153. Таке збільшення говорить про швидкий розвиток пандемії: раніше таке зростання відбувалося протягом трьох тижнів, а не одного.

"Ми бачимо дуже сильне зростання заражень, але ми також знаємо, що у Франції у нас дуже широке охоплення вакцинацією і ми набагато випереджаємо наших сусідів з ревакцинації", - сказав чиновник. 

За словами Габріеля Аттала, більшість осіб, які доглядають хворих на території, вакциновано, і ін'єкції також розвиваються серед населення в цілому.

І все ж влада посилить контроль за використанням «санітарних перепусток» - сертифікатів, які свідчать про перенесену хворобу або про вакцинацію. За останні дні кількість перевірок їх використання зросла. За чотири дні було проведено 70 тис. перевірок щодо людей та понад 4,3 тис. щодо підприємств. 

Парламент Франції схвалив законопроект про "санітарні перепустки", які підтверджують безпеку людини з погляду поширення коронавірусу наприкінці липня. Він видається після щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson, а також тим, хто перехворів або склав негативний ПЛР-тест. 

UAINFO

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