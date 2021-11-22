Російський адмірал стверджує, що "Курськ" затонув через зіткнення з підводним човном НАТО

Колишній командувач Північного флоту РФ адмірал В'ячеслав Попов стверджує, що російський атомохід "Курськ" затонув нібито через зіткнення з "підводним човном НАТО".

Про це він сказав в інтерв'ю РИА Новости, інформує НВ.

За словами Попова, зазначений "підводний човен НАТО" стежив за Курськом, але через несприятливі погодні умови у морі "зблизився надто близько".

"Я з ймовірністю 90% знаю найменування її, але для того, щоб публічно називати, потрібно мати докази і викласти їх. Я їх викласти не можу. Натовський підводний човен. І він був там, у районі, де він зіткнувся з Курськом", - заявив російський адмірал.

Попов також наполягає, що сигнали SOS після аварії подавав не Курськ, а "субмарина НАТО, що отримала пошкодження", після чого протичовнова авіація ВМФ РФ "виявила її біля берегів Норвегії".

Російський атомний підводний човен К-141 Курськ затонув під час навчань у Баренцевому морі 12 серпня 2000 року.

Під час офіційного розслідування було встановлено, що причиною аварії став вибух торпеди на борту субмарини з подальшою детонацією боєзапасу.

Усі 118 членів екіпажу Курська загинули.

НВ