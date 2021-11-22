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Япония выделяет 480 млрд долларов на восстановление экономики после коронакризиса

  4   0 22.11.2021, 03:05 | Новости, Мир
Япония выделяет 480 млрд долларов на восстановление экономики после коронакризиса

Япония выделяет 480 млрд долларов на восстановление экономики после коронакризиса. Правительство Японии одобрило пакет экономических мер, призванных оживить экономику страны и помочь пострадавшим от пандемии.

Об этом сообщает NHK.

Государственные расходы в размере 55 трлн иен (около $480 млрд) являются крупнейшими за всю историю страны.

"Мы быстро реализуем эти экономические меры, чтобы восстановить экономику, пострадавшую от пандемии. Мы будем способствовать возобновлению социально-экономической деятельности с целью как можно скорее вывести экономику на путь роста", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Как уточняется, приоритет уделен мерам по борьбе с коронавирусом. Правительство стремится укрепить медицинскую систему, чтобы она могла справиться с ситуацией.

"Поддержка домохозяйств включает разовую раздачу средств на сумму около 900 долларов лицам в возрасте 18 лет и младше", - говорится в публикации.

Кроме того, компании, продажи которых резко упали из-за пандемии, также смогут получить финансовую помощь.

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