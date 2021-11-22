Тайсон Фьюри: Я перееду Усика, словно грузовик

Братец верит в своей триумф в бою с украинцем.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о готовности провести бой с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком.

"Мне без разницы, с кем драться. Я соглашусь на бой с маленьким крузером и покажу, как устроить мелкому парню хорошую порку. Я его перееду, словно грузовик, как это было с Деонтеем Уайлдером.

Но затем я сдам назад и еще раз его перееду. Вот что я с ним сделаю. Он слишком мелкий", - сказал Фьюри в интервью ютуб-каналу iFL TV.