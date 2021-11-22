Все серьезно: Ким Кардашьян подловили с новым бойфрендом (видео)

Они гуляют по Лос-Анджелесу, держатся за руки и смеются.

О возможном романе 41-летней звезды Ким Кардашьян, которая прошлой зимой подала на развод с рэпером Канье Уэстом, и 28-летнего участника «Saturday Night Live» Пита Дэвидсона гудели все таблоиды. Однако сейчас стало известно, что пара официально вместе, передает Фокус.

Познакомились многодетная мама Ким Кардашьян и стендап-комик на одном телешоу, где выступали в образах принцессы Жасмин и Алладина. В конце они поцеловались, что стало поводом для слухов и подозрений об их дальнейших отношениях.

Недавно папарацци поймали момент, когда Ким и Дэвидсон гуляли, смеясь и держась за руки, в Лос-Анджелесе. Судя по фото и видео, попавшим в Сеть, они по-настоящему счастливы быть вместе.

Стоит отметить, что Пит Дэвидсон, который летом закончил отношения со звездой сериала «Бриджертоны», уже знаком с семьей Кардашьян, ведь на прошлой неделе отпраздновал свой 28-й день рождения в доме Крис Дженнер, матери его новой девушки. Как известно, вечеринку организовала сама Ким.

Отметим, что ранее один из источников сообщил, что нынешний друг телезвезды совсем не похож на ее бывшего мужа Канье Уэста. «Она счастлива встретить кого-то, кто совсем не похож на ее экс-супруга», - сказал инсайдер. А перед этим СМИ приписывали Ким роман с журналистом CNN, с которым она знакома уже много лет.