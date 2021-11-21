Китай заявил о снижении дипломатических отношений с Литвой

Китай официально снизил уровень дипломатического представительства с Литвой до уровня поверенного в делах. Такое решение Пекин принял в ответ на открытие на этой неделе тайваньского представительства в Вильнюсе.

Об этом сообщает CCTV.

Как пояснили в МИД КНР, это означает, что послы Китая и Литвы больше не будут работать в Вильнюсе и Пекине, а дипломатические миссии возглавят дипломаты более низкого ранга.

"Китайскому правительству пришлось разорвать дипломатические отношения между двумя странами, чтобы защитить свой суверенитет и основные нормы в международных отношениях. Правительство Литвы должно понести всю полноту ответственности, вытекающую из этого", - говорится в заявлении министерства.

В МИД Китая также добавили, что действия Литвы создали "плохой прецедент на международном пространстве".

Напомним, недавно власти Китая пригрозила сторонникам независимости Тайваня пожизненной уголовной ответственностью. Она подразумевает запрет на въезд на материк и на сотрудничество с китайскими компаниями.

Добавим, в Китае военные провели патрулирование боевой готовности в направлении Тайваньского пролива. Причиной тому стал визит американской делегации в Тайвань на военном самолете.