Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:05

Количество вакцинированных от COVID за сутки в Украине упало дважды

11:33

Китай заявил о снижении дипломатических отношений с Литвой

11:06

Хави: У "Барселоны" впереди еще много работы

10:34

В Украине отмечается День Достоинства и Свободы

10:07

Пентагон заключил контракты на разработку гиперзвуковых систем

09:35

На Сумщине ребенка засыпало землей

09:08

В Украине третий день подряд больше выздоровевших, чем больных COVID: статистика Минздрава

08:36

Возле Песков оккупанты стреляли из гранатометов и пулеметов

08:09

Флорентино Перес: Футбол умрет, если ничего не делать

07:10

Бывшего жениха Дженнифер Лопес заподозрили в романе с 53-летней моделью

06:11

Симптомы инфекции почек, которые нельзя игнорировать

05:12

Названы виды топлива, которые чаще всего подделывают на заправках

04:13

США обеспокоены действиями и заявлениями России в отношении Украины, - Госдеп

03:05

У Туска на три месяца отобрали водительские права за превышение скорости

02:06

Арум: Комми - адский боец, за их бой с Ломаченко люди заплатят деньги

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Китай заявил о снижении дипломатических отношений с Литвой

  7   0 21.11.2021, 11:33 | Новости, Мир
Китай заявил о снижении дипломатических отношений с Литвой

Китай официально снизил уровень дипломатического представительства с Литвой до уровня поверенного в делах. Такое решение Пекин принял в ответ на открытие на этой неделе тайваньского представительства в Вильнюсе.

Об этом сообщает CCTV.

Как пояснили в МИД КНР, это означает, что послы Китая и Литвы больше не будут работать в Вильнюсе и Пекине, а дипломатические миссии возглавят дипломаты более низкого ранга.

"Китайскому правительству пришлось разорвать дипломатические отношения между двумя странами, чтобы защитить свой суверенитет и основные нормы в международных отношениях. Правительство Литвы должно понести всю полноту ответственности, вытекающую из этого", - говорится в заявлении министерства.

В МИД Китая также добавили, что действия Литвы создали "плохой прецедент на международном пространстве".

Напомним, недавно власти Китая пригрозила сторонникам независимости Тайваня пожизненной уголовной ответственностью. Она подразумевает запрет на въезд на материк и на сотрудничество с китайскими компаниями.

Добавим, в Китае военные провели патрулирование боевой готовности в направлении Тайваньского пролива. Причиной тому стал визит американской делегации в Тайвань на военном самолете.

Лента статей

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (476)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]