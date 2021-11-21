Хави: У "Барселоны" впереди еще много работы

Тренер проанализировал свой первый матч во главе каталонской команды.

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился мыслями по поводу своего дебютного матча в стане "блаугранас", в котором его команда одержала победу над "Эспаньолом".

"Я доволен результатом. Нам пришлось помучиться, но сейчас никто и не будет побеждать легко. Нам нужно совершенствоваться. Очевидно, энтузиазм фанатов передался нам, и мы отдали все силы.

Мы будем играть лучше, будем лучше атаковать. Мы набрали три очень важных очка. В первом тайме временами мы действовали хорошо, но думаю, мы не очень хорошо понимали, как использовать пространство. У нас впереди еще много работы. Когда начинаешь с победы, уже становится легче», - приводит слова Хави Marca.

Напомним, что "Барселона" в матче 14-го тура чемпионата Испании обыграла "Эспаньол" со счетом 1:0.

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