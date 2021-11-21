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Количество вакцинированных от COVID за сутки в Украине упало дважды

  5   0 21.11.2021, 12:05 | Новости, Общество
Количество вакцинированных от COVID за сутки в Украине упало дважды

В Украине за минувшие сутки против коронавируса было сделано 152 тысячи прививок. Что меньше почти вдвое по сравнению с предыдущим днем (311 316).

Об этом сообщают данные Минздрава.

Статистика за сутки

Вчера против COVID был вакцинирован 152 321 человек.

Из которых первую дозу вакцины получили 49 760 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 102 561 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 12 805 746 человек.

Из них получили одну дозу вакцины - 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 9 763 865.

В общем количестве в Украине проведено 22 569 609 прививок.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.

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